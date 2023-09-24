UFC Fight Night 228: Гамрот победил Физиева и другие результаты турнира

В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 228, в главном бою которого Матеуш Гамрот (23-2) победил Рафаэля Физиева (12-3) техническим нокаутом во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легкий вес: Матеуш Гамрот (Польша) победил Рафаэля Физиева (Азербайджан) — TKO, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Брайс Митчелл (США) победил Дэна Иге (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Минимальный вес: Марина Родригес (Бразилия) победила Мишель Уотерсон (США) — TKO, 2-й раунд.

Полусредний вес: Брайан Баттл (США) победил Эй Джея Флетчера (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Шарль Журден (Канада) победил Рикарду Рамуса (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Легчайший вес: Майлз Джонс (США) победил Дэна Аргету (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Полусредний вес: Тим Минс (США) победил Андрэ Фиальо (Португалия) — TKO, 3-й раунд.

Средний вес: Коди Брандейдж (США) победил Джейкоба Малкуна (Австралия) — Дисквалификация (запрещенный удар локтем).

Тяжелый вес: Мохаммед Усман (США) победил Джейка Коллье (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Минимальный вес: Мизуки Инуэ (Япония) победила Ханну Голди (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Монсеррат Рендон (Мексика) победила Тамирис Видал (Бразилия) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).