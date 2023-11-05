UFC Fight Night 231: Алмейда победил Льюиса и другие результаты турнира

Сегодня, 07:04
В Сан-Паулу, Бразилия, завершился турнир UFC Fight Night 231, в главном бою которого Джейлтон Алмейда (20-2) победил Деррика Льюиса (27-12) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-45). Приводим результаты всех боев турнира.
Основные бои:
Тяжелый вес: Джейлтон Алмейда (Бразилия) победил Деррика Льюиса (США) — Единогласное решение судей (50-44, 50-44, 50-45).
Полусредний вес: Николас Дальбю (Дания) победил Габриэля Бонфима (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.
Тяжелый вес: Родригу Нисименто (Бразилия) победил Донтейла Мэйса (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).
Средний вес: Кайо Борральо (Бразилия) победил Абусупьяна Магомедова (Россия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).
Легкий вес: Элвис Бренер (Бразилия) победил Кайнан Крущевски (Румыния) — KO, 1-й раунд.
Предварительные бои:
Полусредний вес: Ринат Фахретдинов (Россия) — Элизеу дус Сантус (Бразилия) — Ничья решением большинства судей (29-28, 28-28, 28-28).
Полутяжелый вес: Витор Петрино (Бразилия) победил Модестаса Букаускаса (Литва) — KO, 2-й раунд.
Минимальный вес: Анжела Хилл (США) победила Денизи Гомес (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).
Минимальный вес: Эдуарда Моура (Бразилия) победила Монсеррат Руис (США) — TKO, 2-й раунд.
Легкий вес: Марк Диакиси (Демократическая Республика Конго) победил Кауе Фернандес (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 30-27).