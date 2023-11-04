UFC Fight Night 231: главный кард и расписание боев российских бойцов

В ночь на 5 ноября состоится турнир UFC Fight Night 231 на арене Ibirapuera Gymnasium в Сан-Паулу (Бразилия). В главном бою вечера встретятся Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис. Предварительный кард стартует в 1.00 по московскому времени, бои основного карда запланированы на 4.00 мск.

Основной кард UFC Fight Night 231

Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис — 06.30

Габриэль Бонфим — Николас Далби — 06.00

Родриго Насименто — Дон'Тэйл Мэйс — 05.30

Кайо Борральо — Абусупьян Магомедов — 05.00

Родолфу Виейра — Армен Петросян — 04.30

Исмаэль Бонфим — Винс Пичел — 04.00

В прелимах примет участие российский боец Ринат Фахретдинов, он выйдет против Элизеу Залески. Начало — 02.30.

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