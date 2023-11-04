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Сегодня, 01:00

UFC Fight Night 231: время начала и где смотреть трансляцию турнира

UFC Fight Night 231 пройдет в Сан-Паулу (Бразилия) 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Деррик Льюис.
Фото Global Look Press
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UFC Fight Night 231 пройдет в Сан-Паулу (Бразилия) на арене «Ibirapuera Gymnasium» в ночь на 5 ноября. В главном событии вечера встретятся Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис. Предварительный кард стартует в 1.00 по московскому времени, бои основного карда запланированы на 4.00 мск.

Трансляцию турнира в полном объеме покажет телеканал «Матч Боец!», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также в прямом эфире следить за боями можно с помощью официального приложения UFC Fight Pass.

Из россиян на турнире в октагон также выйдут Абусупьян Магомедов против Кайо Борральо, Армен Петросян против Родолфу Виейры и Ринат Фахретдинов против Элизеу Залески дос Сантоса.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Деррик Льюис
Жаилтон Алмейда
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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