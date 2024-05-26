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UFC Fight Night 243: дата и место проведения турнира с боями Уланбеков — Ван и Алискеров — Муниз

Уланбеков и Ван подерутся на турнире UFC Fight Night 243
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Тагир Уланбеков.
Тагир Уланбеков.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC Fight Night 243 пройдет в ночь с 15 на 16 июня 2024 года в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex». В главном событии вечера ММА подерутся представители наилегчайшего веса — бывший претендент на титул чемпиона UFC американец Алекс Перес и непобежденный представитель Японии Тацуро Таира. Турнир начнется в 02.00 мск 16 июня.

В предварительном карде турнира UFC Fight Night 243 проведут бой в наилегчайшем весе россиянин Тагир Уланбеков и американец Джошуа Ван.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC Fight Night 243. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах. Весь вечер ММА в Лас-Вегасе можно будет посмотреть по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Тагир Уланбеков
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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