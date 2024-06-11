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Сегодня, 13:00

UFC Fight Night 243: кард турнира 15 июня

Алекс Перес проведет поединок против Тацуро Таира на UFC Fight Night 243
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Икрам Алискеров.
Фото Global Look Press
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UFC Fight Night 243 состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в ночь с 15 на 16 июня. Вечер ММА стартует с прелимов в 02.00 мск.

В главном событии американец Алекс Перес проведет поединок против японца Тацуро Таира. В соглавном бою российский боец Икрам Алискеров выйдет в октагон с Антонио Троколи из Бразилии. Также в предварительном карде наш соотечественник Тагир Уланбеков подерется с американцем Джошуа Ваной. Публикуем кард UFC on ESPN 58.

Основной кард

Алекс Перес — Тацуро Таира

Икрам Алискеров — Антонио Троколи

Тимоти Куамба — Лукас Алмейда

Дуглас Силва де Андраде — Майлз Джонс

Асу Алмабаев — Хосе Джонсон

Брэди Хистенд — Гарретт Армфилд

Предварительный кард

Тагир Уланбеков — Джошуа Ван

Джош Куинлан — Адам Фугитт

Джимми Флик — Нейт Мэннис

Карли Джудис — Габриэла Фернандес

Джека Сараги — Вестин Уилсон

Жозефин Кнутссон — Джулия Поластри

Мелкизаэль Коста — Нурданбек Шаилан

Алекс Перез
Икрам Алискеров
Тагир Уланбеков
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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