UFC Fight Night 243: кард турнира 15 июня

Сегодня, 13:00
UFC Fight Night 243 состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в ночь с 15 на 16 июня. Вечер ММА стартует с прелимов в 02.00 мск.
В главном событии американец Алекс Перес проведет поединок против японца Тацуро Таира. В соглавном бою российский боец Икрам Алискеров выйдет в октагон с Антонио Троколи из Бразилии. Также в предварительном карде наш соотечественник Тагир Уланбеков подерется с американцем Джошуа Ваной. Публикуем кард UFC on ESPN 58.
Алекс Перес — Тацуро Таира
Икрам Алискеров — Антонио Троколи
Тимоти Куамба — Лукас Алмейда
Дуглас Силва де Андраде — Майлз Джонс
Асу Алмабаев — Хосе Джонсон
Брэди Хистенд — Гарретт Армфилд
Тагир Уланбеков — Джошуа Ван
Джош Куинлан — Адам Фугитт
Джимми Флик — Нейт Мэннис
Карли Джудис — Габриэла Фернандес
Джека Сараги — Вестин Уилсон
Жозефин Кнутссон — Джулия Поластри
Мелкизаэль Коста — Нурданбек Шаилан