UFC Fight Night 243: началась трансляция боев турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 243 стартовал с предварительного карда на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Основной кард ожидается в 05.00 по московскому времени.

Главным событием вечера ММА станет поединок в наилегчайшем весе между Алексом Пересом из США и японцем Тацуро Таирой. В соглавном поединке встретятся россиянин Икрам Алискеров и бразильский боец Антонио Троколи. Также в прелимах состоится схватка Тагира Уланбекова из России и американца Джошуа Вана.

На сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция. Видеотрансляция турнира UFC Fight Night 243 началась на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass.

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