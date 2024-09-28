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UFC Fight Night 243: смотреть трансляцию боев турнира в прямом эфире

UFC Fight Night 243 пройдет в Париже (Франция) 29 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Нассурдин Имавов.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC Fight Night 243 пройдет в ночь с 28 на 29 сентября. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Accor Arena в Париже (Франция). Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.

В главном событии вечера бразилец Ренато Мойкано и француз Бенуа Сэн-Дени проведут поединок в легком весе. Также в октагон выйдут уроженец Дагестана Нассурдин Имавов и американец Брэндан Аллен. В предварительном карде заявлен бой Дарьи Железняковой против Айлин Перес из Аргентиины.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за Fight Night 243 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

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