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19 октября, 23:00

UFC Fight Night 245 Перейра — Эрнандес: смотреть онлайн трансляцию боев турнира

UFC Fight Night 245 пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе 20 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Энтони Эрнандес.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 245 пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 19 на 20 октября. Вечер ММА начнется с прелимов в 23.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 2.00 мск.

Главным событием ивента станет бой американца Энтони Эрнандес и бразильского бойца Мишеля Перейры.

В прямом эфире трансляцию UFC Fight Night 245 в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

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Энтони Эрнандес
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