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UFC Fight Night 245 Перейра — Эрнандес: во сколько и где смотреть онлайн трансляцию боев

Турнир UFC Fight Night 245 пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Энтони Эрнандес.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC Fight Night 245 состоится в ночь с 19 на 20 октября. Вечер ММА пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном событии ивента американский боец Энтони Эрнандес проведет поединок против бразильца Мишеля Перейры.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC Fight Night 245 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Также следить за ходом поединков можно на онлайн-платформе Okko (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Энтони Эрнандес
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