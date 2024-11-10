Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:38

Пратес нокаутировал Мэгни в главном поединке турнира UFC Fight Night 247

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бразилец Карлос Пратес нокаутировал амеркианца Нила Мэгни в главном поединке на турнире UFC Fight Night 247, который проходил в Энтерпрайзе (Невада). Бой завершился в концовке первого раунда.

В главном карде турнира Реньер де Риддер в дебютном бою в UFC победил Джеральда Мершерта болевым приемом (треугольник руками) в третьем раунде.

Среди других боев главного карда: Гастон Боланьос победил Кортавиуса Ромиуса единогласным решением судей, Джиллиан Робертсон единогласным решением судей победила Луану Пинейро, Мансур Абдул-Малик нокаутировал Душко Тодоровича.

UFC
ММА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
Бывшая баскетболистка Катерина Кейру беременна от актера Алексея Гаврилова
В Египте перевернулся автобус с 31 российским туристом
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя