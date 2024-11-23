Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 06:30

UFC Fight Night 248: расписание и результаты боев турнира

Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао (Китай) 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Петр Ян.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Турнир UFC Fight Night 248 состоится на арене Galaxy Macau в Макао (Китай) в субботу, 23 ноября. Прелимы начнутся в 11.00 по московскому времени, основной кард — в 14.00 мск.

В главном событии вечера состоится бой россиянина Петра Яна и бразильского бойца Дейвисона Фигередо. В соглавном поединке подерутся китаянка Ян Сяонань и бразильянка Табата Риччи. Также в октагон выйдут российский боец Муслим Салихов и Сонг Кинан из Китая.

Основной кард UFC Fight Night 248

Петр Ян — Дейвисон Фигейреду

Ян Сяонань — Табата Риччи

Сонг Кинан — Муслим Салихов

Ванг Конг — Габриэлла Фернандес

Волкан Оздемир — Карлос Олберг

Жанг Мингианг — Оззи Диаз

Предварительный кард UFC Fight Night 248

Баергенг Джиелейиси —Суянг Ю

Киру Синх Сахота — Донгхун Чой

Ши Мин — Фен Ксяокан

Ньямджаргал Тумендемберел — Карлос Хернандез

Лонэ Кавана — Хосе Очоа

Ксяо Лон — Куанг Ле

Махешат — Николас Мотта

В полном объеме UFC Fight Night 248 покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен на «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Муслим Салихов
Петр Ян
UFC
ММА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Четыре человека погибли в результате удара Израиля по Бейруту
Марочко назвал Купянск самой напряженной точкой на карте боевых действий
Даку забил больше, чем за всю осень, Дзюба даже не смог отдать голевую передачу. Что случилось в матче «Рубин» - «Акрон»
Россиянам рассказали о признаках возникновения деменции и ее профилактике
Сегодня
Вчера
Неделя