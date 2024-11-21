Сегодня, 13:15
Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248 состоится на арене Galaxy Macau в Макао (Китай). Вечер ММА начнется с прелимов в 11.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 14.00 мск.
В главном бою сойдутся россиянин Петр Ян и бразилец Дейвисон Фигередо. В соглавном событии вечера состоится женский бой между китаянкой Сяонань Янь и бразильянкой Табатой Риччи. Также в октагон выйдет российский боец Муслим Салихов и китаец Кэньань Сун.
Петр Ян — Дейвесен Фигередо
Сяонань Янь — Табата Риччи
Муслим Салихов — Сонг Кинан
Ван Цун — Габриэлла Фернандес
Волкан Оздемир — Карлос Ульберг
Осман Диас — Миньян Чжан
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