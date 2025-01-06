Турнир UFC Fight Night 249 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 12 января

Турнир UFC Fight Night 249 пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 11 на 12 января. Начало — в 00.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 3.00 мск.

Возглавит вечер ММА женский бой в наилегчайшем весе между американкой Маккензи Дерн и Амандой Рибас из Бразилии. Также в октагон выйдет россиянин Роман Копылов против американского бойца Криса Кертиса. В предварительном карде состоится поединок россиянки Виктории Дудаковой против Фатимы Клайн из США и российского бойца Магомеда Гаджиясулова против бразильца Бруно Лопеса.

Трансляцию UFC Fight Night 249 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен бесплатно на «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

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