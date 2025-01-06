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Сегодня, 22:00

UFC Fight Night 249: кард боев турнира 12 января

UFC Fight Night 249 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 12 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press
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UFC Fight Night 249 пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на 12 января. Предварительный кард стартует в 00.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 3.00 мск.

В главном событии вечера состоится женский бой в наилегчайшем весе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас. Также в основном карде заявлен поединок россиянина Романа Копылова и американца Криса Кертиса. В предварительном карде состоится схватка россиянки Виктории Дудаковой против Фатимы Клайн из США, и российского бойца Магомеда Гаджиясулова против бразильца Бруно Лопеса.

Основной кард UFC Fight Night 249

Маккензи Дерн — Аманда Рибас

Сантьяго Понциниббио — Карлстон Харрис

Абдул Разак Альхассан — Сезар Алмейда

Крис Кертис — Роман Копылов

Кристиан Родригес — Остин Баши

Пунаэле Сориано — Урош Медич

Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес

Фатима Клайн — Виктория Дудакова

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Виктория Дудакова
Магомед Гаджиясулов
Роман Копылов
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ММА
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