UFC Fight Night 249: кард боев турнира 12 января

UFC Fight Night 249 пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на 12 января. Предварительный кард стартует в 00.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 3.00 мск.

В главном событии вечера состоится женский бой в наилегчайшем весе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас. Также в основном карде заявлен поединок россиянина Романа Копылова и американца Криса Кертиса. В предварительном карде состоится схватка россиянки Виктории Дудаковой против Фатимы Клайн из США, и российского бойца Магомеда Гаджиясулова против бразильца Бруно Лопеса.

Основной кард UFC Fight Night 249

Маккензи Дерн — Аманда Рибас

Сантьяго Понциниббио — Карлстон Харрис

Абдул Разак Альхассан — Сезар Алмейда

Крис Кертис — Роман Копылов

Кристиан Родригес — Остин Баши

Пунаэле Сориано — Урош Медич

Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес

Фатима Клайн — Виктория Дудакова

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