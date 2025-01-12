UFC Fight Night 249: смотреть трансляцию турнира онлайн

Сегодня, 00:00
Турнир UFC Fight Night 249 (он же UFC Vegas 101) пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Событие принимает арена «UFC Apex», главный бой — реванш Маккензи Дерн и Аманды Рибас.
В 00.00 по московскому времени начнутся бои предварительного карда, главный кард — в 3.00 мск.
Главный кард
Предварительный кард
Трансляция всех боев турнира пройдет на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass (на платной основе). Главный кард в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (ретрансляция доступна в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск»).
Отслеживать результаты поединков UFC Fight Night 249 (он же UFC Vegas 101) можно в нашем матч-центре и ленте новостей UFC.