UFC Fight Night 249: трансляция главного карда начнется в 3.00 мск

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249 (он же UFC Vegas 101) пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Вечер ММА примет арена «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Турнир UFC Fight Night 249 начнется в 0.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 3.00 мск.

Главное событие вечера — реванш в женском минимальном весе между американской Маккензи Дерн и бразильянкой Амандой Рибас. В соглавном бою сойдутся аргентинец Сантьяго Понзиниббио и гайанец Карлстон Харрис.

В главном карде российский средневес Роман Копылов проведет бой с американцем Крисом Кертисом. В прелимах таджикский боец Нурулло Алиев подерется с американцем Джо Солекки в легком дивизионе, а российский боец минимального веса Виктория Дудакова — с американкой Фатимой Клайн.

Поединки главного карда в прямом эфире покажет телеканал и сайт «Матч ТВ» (также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке). UFC Fight Night 249 в полном объеме транслируют телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass (по подписке).

Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.