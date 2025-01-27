Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии ивента сойдутся нигериец Исраэль Адесанья и представитель Франции Нассурдин Имавов. Также запланировано четыре поединка с участием российских бойцов. Икрам Алискеров подерется с Андре Мунизом. Саид Нурмагомедов проведет поединок против Винисиуса де Оливейры. В октагон выйдут тяжеловесы Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк. В соглавном бою сойдутся Шара Буллет и Майкл Пэйдж.

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