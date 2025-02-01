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UFC Fight Night 250: трансляция боев турнира начнется в 17.00 мск

Турнир UFC Fight Night 250 пройдет 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Нассурдин Имавов.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC Fight Night 250 пройдет в субботу, 1 февраля. Вечер смешанных единоборств состоится в спортивном комплексе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главное событие шоу — бой Исраэля Адесаньи и Нассурдина Имавова. В соглавном поединке сойдутся Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и Майкл Пэйдж. Начнется шоу с прелимов в 17.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 20.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Все бои турнира UFC Fight Night 250 в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Начало — в 17.00 мск. Бои основного карда можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ», в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko. Начало трансляции — в 20.00 мск.

Сергей Павлович, Шарабутдин &laquo;Шара Буллет&raquo; Магомедов, Нассурдин Имавов. UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Исраэль Адесанья
Нассурдин Имавов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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