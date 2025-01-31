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Сегодня, 17:00

UFC Fight Night 250: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир UFC Fight Night пройдет в Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото «СЭ»
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Турнир UFC Fight Night 250 пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) вечером субботы, 1 февраля.

Время начала боев турнира UFC Fight Night 250

Вечер UFC примет «anb Арене». Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени, главного карда — в 20.00 мск.

В главном и соглавном поединке вечера выступят средневесы. Главное событие турнира — бой Исраэль Адесанья vs Нассурдин Имавов. Перед ним октагон разделят Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и Макл Пэйдж.

В основном карде также пройдут еще два боя с участием россиян: Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк, Саид Нурмагомедов — Винисиус де Оливейра.

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, возвращение Павловича: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

Где смотреть трансляцию боев UFC Fight Night 250

Все бои турнира покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» (по подписке). Основной кард будут транслировать канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию UFC Fight Night в Эр-Рияде. Результаты боев можно также отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Нассурдин Имавов
Сергей Павлович
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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