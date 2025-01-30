Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:00

UFC Fight Night 250: время начала турнира и главного карда боев 1 февраля

UFC Fight Night 250 состоится в Эр-Рияде 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

UFC Fight Night 250 состоится на Кингдом Арене в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Вечер смешанных единоборств начнется — в 17.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 20.00 мск.

В главном событии вечера сойдутся Исраэль Адесанья и Нассурдин Имавов. В соглавном бою в клетку выйдут Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и Майкл Пэйдж. Также в главном карде запланированы бои Саида Нурмагомедова и Винисиуса де Оливейры, Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Сергей Павлович, Шарабутдин &laquo;Шара Буллет&raquo; Магомедов, Нассурдин Имавов. UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Зеленый переход на Западе зашел в тупик. И вот почему
СМИ сообщили о находившихся в упавшем в Вашингтоне самолете российских фигуристах
Крушение самолета возле аэропорта Вашингтона. Что известно к этому часу
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
Партнер Магнуса Карлсена Бюттнер обвинил руководителей ФИДЕ в двуличности
Популярное видео
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя