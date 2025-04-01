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1 апреля, 08:00

UFC Fight Night Эмметт — Мерфи: дата турнира, расписание главного карда боев

Бой Джош Эмметт — Лерон Мерфи возглавит турнир UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Турнир UFC Fight Night 256 состоится в ночь на воскресенье, 6 апреля. Бои будут проходить на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США).

Начало предварительного карда — в 1.00 по московскому времени, основного карда — в 4.00.

Основной кард

  • Главный бой. Джош Эмметт — Лерон Мерфи
  • Пэт Сабатини — Жоандерсон Брито
  • Кортэвиус Ромиос — Чан Хо Ли
  • Кеннеди Незчакву — Мартин Будай
  • Брэд Таварес — Джеральд Мершарт
  • Торрез Финни — Роберт Валентин

Предварительный кард

  • Оде Осборн — Луис Гуруле
  • Дэйви Грант — Даниэл Сантос
  • Диана Белбита — Дионе Барбоса
  • Рис Макки — Дэниел Фрунза
  • Лома Локбунми — Истела Нунес
  • Виктор Генри — Педро Фалькао
  • Ванесса Демопулос — Талита Аленкар
Джош Эмметт и&nbsp;Лерон Мерфи.UFC Fight Night 256: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

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