UFC Fight Night 256: смотреть трансляцию боев турнира

Турнир по ММА UFC Fight Night состоится в Лас-Вегасе

Вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 256 (также известен как UFC on ESPN 65) состоится в ночь на воскресенье, 6 апреля. Турнир примет спортивный комплекс «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США). Мероприятие начнется с прелимов в 1.00 мск, главный кард стартует в 4.00.

В главном событии бой в полулегком весе проведут американец Джош Эмметт (19-4) и британец Лерон Мерфи (15-0-1).

В основном карде также значатся поединки: Пэт Сабатини (19-5) — Жоандерсон Брито (17-4-1), Кортавиус Ромиус (9-3) — Чан Хо Ли (10-1), Кеннеди Нзечакву (14-5) — Мартин Будай (14-2), Роберт Валентин (10-4) — Торрез Финни (10-0), Джеральд Мершарт (37-18) — Бред Таварес (21-9).

Все бои UFC Fight Night будут транслировать онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе. Начало — в 1.00 мск.

Поединки главного карда и часть других боев в прямом эфире бесплатно покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала. Начало эфира — 2.30 мск.

Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте и ленте новостей раздела UFC.