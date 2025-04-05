UFC Fight Night 256: трансляция боев турнира начнется в 1.00 мск

UFC Fight Night 256 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 6 апреля

UFC Fight Night 256 пройдет в спортивном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 5 на 6 апреля. Вечер ММА начнется с прелимов в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.

В главном событии шоу американский боец Джош Эмметт встретится с британцем Лероном Мерфи.

В полном объеме турнир покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Поединки главного карда в прямом эфире бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 2.30 мск.

Результаты всех боев турнира доступны в нашем матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта