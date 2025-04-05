UFC Fight Night 256: время начала турнира, главный кард боев, где смотреть трансляцию

5 апреля, 09:15
Турнир UFC Fight Night 256 состоится в ночь с 5 на 6 апреля. Начало — в 1.00 по московскому времени, основной кард стартует в 4.00 мск.
Джош Эмметт (19-4) — Лерон Мерфи (15-0-1)
Пэт Сабатини (19-5) — Жоандерсон Брито (17-4-1)
Кортавиус Ромиус (9-3) — Чан Хо Ли (10-1)
Кеннеди Нзечакву (14-5) — Мартин Будай (14-2)
Роберт Валентин (10-4) — Торрез Финни (10-0)
Джеральд Мершарт (37-18) — Бред Таварес (21-9)
В полном объеме турнир покажут на онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Поединки главного карда в прямом эфире бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 2.30 мск. Результаты всех боев турнира доступны в нашем матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC.
Возглавит шоу бой в полулегком весе между американцем Джошем Эмметтом и британцем Лероном Мерфи.