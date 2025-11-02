Гарсия нокаутировал Онаму в главном бою на турнире UFC Fight Night 263, Кортес-Акоста финишировал Делию

Американец Стив Гарсия победил Дэвида Онаму из Уганды в главном поединке на турнире UFC Fight Night 263, который проходил в Энтерпрайзе (штат Невада, США).

Поединок полулегковесов завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Гарсия одержал 19-ю победу при 5 поражениях. На его счету 7 побед подряд в UFC. У Онамы — 14 побед и 3 поражения.

В соглавном бою тяжеловесов доминиканец Валдо Кортес-Акоста нокаутировал хорвата Анте Делию в первом раунде.

Кортес-Акоста одержал 15 побед при 2 поражениях. Рекорд Делии — 26-7.

С остальными результатами турнира UFC Fight Night 263 можно ознакомиться на сайте «СЭ».