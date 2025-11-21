Турнир UFC Fight Night 265 пройдет на «ABHA Арене» в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября. Шоу начнется в 18.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии вечера состоится бой в легком весе между Арманом Царукяном и Дэном Хукером.

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ» (с 20.00 мск), а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).