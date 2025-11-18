Турнир UFC Fight Night состоится в субботу, 22 ноября. Бои будут проходить в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), начало предварительного карда — в 18.00 по московскому времени, основного карда — в 21.00.

Основной кард

Арман Царукян — Дэн Хукер

Белал Мухаммад — Иэн Мачадо Гэрри

Волкан Оздемир — Алонзо Менфилд

Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай

Сергей Спивак — Шамиль Газиев

Алекс Перез — Асу Алмабаев

Предварительный кард

Богдан Град — Люк Райли

Абдул-Рахман Яхьяев — Рафаэль Серкейра

Тагир Уланбеков — Киоджи Хоригучи

Бекзат Алмахан — Александр Топурия

Ислам Наурдиев — Раян Лодер

Нурулло Алиев — Шем Рок

Николас Далби — Сайгид Изагахмаев

Марек Буйло — Дензел Фриман

