UFC
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:00

UFC Fight Night Царукян — Хукер: дата проведения и кард боев турнира

Турнир UFC Fight Night с поединком Царукян — Хукер пройдет 22 ноября
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night состоится в субботу, 22 ноября. Бои будут проходить в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), начало предварительного карда — в 18.00 по московскому времени, основного карда — в 21.00.

Основной кард

Арман Царукян — Дэн Хукер

Белал Мухаммад — Иэн Мачадо Гэрри

Волкан Оздемир — Алонзо Менфилд

Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай

Сергей Спивак — Шамиль Газиев

Алекс Перез — Асу Алмабаев

Предварительный кард

Богдан Град — Люк Райли

Абдул-Рахман Яхьяев — Рафаэль Серкейра

Тагир Уланбеков — Киоджи Хоригучи

Бекзат Алмахан — Александр Топурия

Ислам Наурдиев — Раян Лодер

Нурулло Алиев — Шем Рок

Николас Далби — Сайгид Изагахмаев

Марек Буйло — Дензел Фриман

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ»

