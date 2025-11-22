Турнир UFC Fight Night пройдет в субботу, 22 ноября. Событие состоится в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар)

Расписание турнира UFC Fight Night в Катаре 22 ноября

Основной кард, 21.00 мск

· Арман Царукян — Дэн Хукер

· Белал Мухаммад — Иэн Мачадо Гэрри

· Волкан Оздемир — Алонзо Мэнифилд

· Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай

· Вальдо Кортес-Акоста — Шамиль Газиев

· Алекс Перес — Асу Алмабаев

Предварительный кард, 18.00 мск

· Богдан Град — Люк Райли

· Абдул-Рахман Яхьяев — Рафаэль Серкейра

· Тагир Уланбеков — Киоджи Хоригучи

· Бекзат Алмахан — Александр Топурия

· Ислам Наурдиев — Раян Лодер

· Нурулло Алиев — Шем Рок

· Николас Далби — Сайгид Изагахмаев

· Марек Бужло — Дензел Фриман

