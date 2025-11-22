Турнир UFC Fight Night пройдет в субботу, 22 ноября. Событие состоится в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар). Начало предварительного карда — в 18.00 по московскому времени, главного карда — в 21.00.

Главное событие вечера — бой в легком весе между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и новозеландцем Дэном Хукером. Перед ними выступят представители полусреднего веса — американец палестинского происхождения Белал Мухаммад и ирландец Иэн Гэрри.

Основной кард

Арман Царукян — Дэн Хукер

Белал Мухаммад — Иэн Мачадо Гэрри

Волкан Оздемир — Алонзо Мэнифилд

Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай

Вальдо Кортес-Акоста — Шамиль Газиев

Алекс Перес — Асу Алмабаев

Предварительный кард

Богдан Град — Люк Райли

Абдул-Рахман Яхьяев — Рафаэль Серкейра

Тагир Уланбеков — Киоджи Хоригучи

Бекзат Алмахан — Александр Топурия

Ислам Наурдиев — Раян Лодер

Нурулло Алиев — Шем Рок

Николас Далби — Сайгид Изагахмаев

Марек Бужло — Дензел Фриман

Трансляция турнира UFC Fight Night в Дохе в полном объеме пройдет на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Поединки главного карда и ряд боев прелимов с 20.00 мск покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko (в окне с федеральным телеэфиром).

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».