UFC. Новости
Сегодня, 09:00

UFC Fight Night Царукян — Хукер: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night в Дохе (Катар) состоится 22 ноября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night пройдет в субботу, 22 ноября. Событие состоится в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар). Начало предварительного карда — в 18.00 по московскому времени, главного карда — в 21.00.

Главное событие вечера — бой в легком весе между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и новозеландцем Дэном Хукером. Перед ними выступят представители полусреднего веса — американец палестинского происхождения Белал Мухаммад и ирландец Иэн Гэрри.

Основной кард

  • Арман Царукян — Дэн Хукер
  • Белал Мухаммад — Иэн Мачадо Гэрри
  • Волкан Оздемир — Алонзо Мэнифилд
  • Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай
  • Вальдо Кортес-Акоста — Шамиль Газиев
  • Алекс Перес — Асу Алмабаев

Предварительный кард

  • Богдан Град — Люк Райли
  • Абдул-Рахман Яхьяев — Рафаэль Серкейра
  • Тагир Уланбеков — Киоджи Хоригучи
  • Бекзат Алмахан — Александр Топурия
  • Ислам Наурдиев — Раян Лодер
  • Нурулло Алиев — Шем Рок
  • Николас Далби — Сайгид Изагахмаев
  • Марек Бужло — Дензел Фриман

Трансляция турнира UFC Fight Night в Дохе в полном объеме пройдет на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Поединки главного карда и ряд боев прелимов с 20.00 мск покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko (в окне с федеральным телеэфиром).

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

Арман Царукян
Дэн Хукер
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
