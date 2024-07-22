UFC Fight Night: дата и главный бой — когда и где пройдет турнир

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242 пройдет в ночь с 10 на 11 августа на арене UFC Apex в Энтерпрайзе, Невада, США. Поединки основного карда начнутся в 2:00 по московскому времени.

В главном событии вечера ММА сойдутся Марчин Тыбура (Польша) и Сергей Спивак (Молдова). Бойцы выступают в тяжелом весе. Соперники уже дрались друг против в 2020-м. Тогда победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) одержал польский боец.

Тыбура в прошлом бою одолел Тая Туивасу (14-7) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 16 марта на UFC Fight Night 239 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Спивак прошлый бой проиграл Сирилу Гану (12-2) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 2 сентября 2023-го на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.

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