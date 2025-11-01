UFC Fight Night 263 пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 1 на 2 ноября. Возглавит турнир бой Стива Гарсии (18-5) и Давида Онамы (14-2). Начнется вечер ММА с предварительного карда в 23.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 2.00 мск.

Основной кард UFC Fight Night 263

Стив Гарсия (18-5) — Давид Онама (14-2)

Вальдо Кортес-Акоста (14-2) — Анте Делия (26-6)

Джереми Уэллс (12-4-1) — Темба Горимбо (14-5)

Исаак Дулгарян (7-1) — Ядьер дель Валье (9-0)

Чарли Радтке (10-5) — Даниэль Фрунза (9-3)

Аллан Насименто (21-6) — Коди Дерден (17-8-1)

Предварительный кард UFC Fight Night 263

Кевин Кристиан (9-2) — Билли Элекана (8-2)

Тимоти Куамба (9-3) — Чанг Хо Ли (11-1)

Донте Джонсон (6-0) — Седрик Дюма (10-3)

Кетлен Виейра (15-4) — Норма Дюмон (12-2)

Монтсеррат Руис (10-4) — Элис Арделян (10-7)

Филип Роу (11-5) — Сеохьюйон Ко (12-2)

Талита Аленкар (6-1-1) — Ариане Карнелосси (15-3)

Где смотреть UFC Fight Night 263

В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала). За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре.