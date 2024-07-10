Турнир UFC on ESPN 59 пройдет в Денвере, штат, Колорадо, США на «Ball Arena» в воскресенье, 14 июля. Начало — в 02:00 по московскому времени.

Главным событием вечера мма станет бой в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой в этом весе Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез. Основной кард начнется в 05:00, главный бой Намаюнас — Кортес стоит ожидать около 07:30 мск.

Главный кард

Роуз Намаюнас — Трэйси Кортез

Майк Малотт — Гилберт Урбина

Дрю Добер — Майк Дэвис

Сантьяго Понзиниббио — Муслим Салихов

Габриэль Бонфим — Анж Луза

Смотреть все бои турнира можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».