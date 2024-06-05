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Сегодня, 13:00

UFC Fight Night Каннонир — Имавов: дата и главный кард боев турнира

Имавов проведет поединок против Каннонира на UFC Fight Night 242 9 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Насруддин Имавов.
Фото Соцсети
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Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242 пройдет в ночь с 8 на 9 июня. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

В главном событии ивента пройдет поединок между французским бойцом российского происхождения Нассурдином Имавовым и американцем Джаредом Каннониром. Публикуем главный кард турнира.

Основной кард UFC Fight Night 242

Джаред Канноньер — Нассурдин Имавов

Доминик Рейес — Дастин Джакоби

Рауль Росас — Рикки Турсиос

Брунну Феррейра — Дастин Штольцфус

Хулиан Маркес — Закари Риз

Мигель Баеза — Пунахэле Сориано

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Нассурдин Имавов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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