Французский боец российского происхождения Нассурдин Имавов и американец Джаред Каннонир сойдутся в главном событии UFC Fight Night 242 в ночь с 8 на 9 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. Видеотрансляция UFC Fight Night 242 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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