Турнир UFC Fight Night 242 пройдет в ночь с 8 на 9 июня

Турнир UFC Fight Night 242 пройдет на арене KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США) в ночь с 8 на 9 июня. Вечер ММА начнется в 00.00 мск, поединки главного карда начнутся в 03.00 мск.

В главном событии вечера ММА ожидается поединок в средней весовой категории между французом Нассурдином Имавовым и американцем Джаредом Каннониром. В соглавном бою в полутяжелом весе подерутся американцы Доминик Рейес и Дастин Джейкоби. «СЭ» публикует основной кард турнира.

Основной кард UFC Fight Night 242:

Джаред Каннонье — Нассурдин Имавов

Доминик Рейес — Дастин Джейкоби

Рауль Росас Мл. — Рикки Турсиос

Брунно Феррейра — Дастин Стольцфус

Джулиан Маркез — Закари Рис

Мигель Баеза — Пунахэле Сориано

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