Сегодня, 18:00
Турнир UFC Fight Night 242 пройдет на арене KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США) в ночь с 8 на 9 июня. Вечер ММА начнется в 00.00 мск, поединки главного карда начнутся в 03.00 мск.
В главном событии вечера ММА ожидается поединок в средней весовой категории между французом Нассурдином Имавовым и американцем Джаредом Каннониром. В соглавном бою в полутяжелом весе подерутся американцы Доминик Рейес и Дастин Джейкоби. «СЭ» публикует основной кард турнира.
Джаред Каннонье — Нассурдин Имавов
Доминик Рейес — Дастин Джейкоби
Рауль Росас Мл. — Рикки Турсиос
Брунно Феррейра — Дастин Стольцфус
Джулиан Маркез — Закари Рис
Мигель Баеза — Пунахэле Сориано
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