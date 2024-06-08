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Сегодня, 18:00

UFC Fight Night Каннонир — Имавов: главный кард боев и во сколько начнется

Турнир UFC Fight Night 242 пройдет в ночь с 8 на 9 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Нассурдин Имавов.
Фото Соцсети
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Турнир UFC Fight Night 242 пройдет на арене KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США) в ночь с 8 на 9 июня. Вечер ММА начнется в 00.00 мск, поединки главного карда начнутся в 03.00 мск.

В главном событии вечера ММА ожидается поединок в средней весовой категории между французом Нассурдином Имавовым и американцем Джаредом Каннониром. В соглавном бою в полутяжелом весе подерутся американцы Доминик Рейес и Дастин Джейкоби. «СЭ» публикует основной кард турнира.

Основной кард UFC Fight Night 242:

Джаред Каннонье — Нассурдин Имавов

Доминик Рейес — Дастин Джейкоби

Рауль Росас Мл. — Рикки Турсиос

Брунно Феррейра — Дастин Стольцфус

Джулиан Маркез — Закари Рис

Мигель Баеза — Пунахэле Сориано

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Дастин Джейкоби
Доминик Рейес
Нассурдин Имавов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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UFC Fight Night Каннонир — Имавов: время начала турнира и где смотреть бои