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Сегодня, 15:00

UFC Fight Night Каннонир — Имавов: время начала турнира и где смотреть бои

Турнир UFC Fight Night 242 состоится в ночь на 9 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Нассурдин Имавов.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242 состоится в спортивном комплексе KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США) в ночь на 9 июня. Вечер ММА начнется с прелимов в 00.00 по московскому времени, поединки основного карда стартуют в 03.00 мск.

В главном событии состоится бой в среднем весе между французским бойцом Нассурдином Имавовым и Джаредом Каннониром из США. В соглавном поединке сойдутся американцы Доминик Рейес и Дастин Джейкоби.

Видеотрансляция UFC Fight Night 242 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Дастин Джейкоби
Доминик Рейес
Нассурдин Имавов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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