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Сегодня, 00:00

UFC Fight Night Лемос — Яндироба: дата и время проведения турнира

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Аманда Лемус.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN пройдет 20 июля в спортивном комплексе «UFC Apex» в городе Энтерпрайз, штат Невада, США. Главным событием вечера ММА станет бой в котором проведут поединок бывшая претендентка на титул чемпионки UFC в минимальном весе бразильянка Аманда Лемус и ее соотечественница Вирна Жандироба.

Смотреть все бои турнира можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

37-летняя Лемос в данный момент с рекордом 14-3-1. Опытная спортсменка пришла в UFC из Jungle Fight и больше семи лет выступает в организации Даны Уайта. С декабря 2019 года Аманда выиграла семь из восьми поединков и получила титульный шанс.

36-летняя Жандироба идет с рекордом 20-3. В 2019-м девушка пришла в UFC из женского промоушена Invicta FC и в дебюте проиграла Карле Эспарзе. С декабря 2019-го Яндироба провела восемь поединков — шесть побед и два поражения. Сейчас бразильянка идет на серии из трех успешных боев.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Аманда Лемос
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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