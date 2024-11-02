Турнир UFC Fight Night 246 пройдет в Эдмонтоне (Канада) в ночь со 2 на 3 ноября. Вечер ММА начнется с прелимов в 0.00 по московскому времени, основной кард стартует в 3.00 мск.

Главное событие — поединок в наилегчайшем весе между бывшим двукратным чемпионом UFC Брэндоном Морено и Амиром Альбази.

Соглавное событие — женский бой в наилегчайшем дивизионе между Эрин Бланчфилд и бывшей чемпионкой промоушена в минимальном весе Роуз Намаюнас.

Главный кард UFC Fight Night 246

Брэндон Морено (21-8-2) — Амир Альбази (17-1)

Эрин Бланчфилд (12-2) — Роуз Намаюнас (14-6)

Кайо Мачадо (8-3-1) — Брендсон Рибейро (15-7, 1 бой признан несостоявшимся)

Ариани Липски (17-9) — Жасмин Джасдависиус (11-3)

Марк-Андре Барио (16-8, 1 бой признан несостоявшимся) — Дастин Стольцфус (15-6)

Майк Мэлотт (10-2-1) — Тревин Джайлс (16-6)

Предварительный кард UFC Fight Night 246

Айманн Захаби (11-2) — Педро Муньоз (20-9, 2 боя признаны несостоявшимися)

Чарльз Жорден (15-8-1) — Виктор Генри (24-6, 1 бой признан несостоявшимся)

Джек Шор (17-2) — Юссеф Залал (15-5-1)

Александр Романов (17-3) — Родриго Насименто Феррейра (11-2, 1 бой признан несостоявшимся)

Серхий Сидней (10-2) — Гарретт Армфилд (10-4)

Чэд Анхелигер (17-3) — Коди Гибсон (20-10)

Джейми-Лин Хорт (6-1) — Ивана Петрович (7-1)

Отслеживать ключевые события и результаты боев UFC Fight Night 246 можно в матч-центре сайта «СЭ».

Трансляцию турнира в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны бесплатно на телеканале и сайте «Матч ТВ».