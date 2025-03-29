UFC Fight Night Морено — Эрцег пройдет на «Арене CDMX» в Мехико (Мексика) в ночь с 29 на 30 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 2.00 мск.

В главном бою бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено (23-8-2) из Мексики сойдется с австралийцем Стивом Эрцегом (13-3). «СЭ» публикует кард турнира.

Основной кард UFC Fight Night Морено — Эрцег

Брэндон Морено — Стив Эрцег

Мануэль Торрес — Дрю Добер

Келвин Гастелум — Джо Пайфер

Рауль Росас-младший — Винс Моралес

Дэвид Мартинес — Саймон Оливейра

Роналдо Родригес — Кевин Борджас

Предварительный кард UFC Fight Night Морено — Эрцег

Эдгар Чайрез — Си Джей Вергара

Хосе Дэниел Медина — Атеба Гаутье

Кристиан Родригес — Мелкизаэл Коста

Лупита Годинез — Джулия Поластри

Рафа Гарсия — Винс Пичел

Джамалл Эммерс — Габриэль Миранда

Маркуэль Медерос — Остин Хаббард

Где смотреть UFC Fight Night Морено — Эрцег

Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию UFC on ESPN 64 в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. На «Матч ТВ» покажут только бои основного карда (с 2.00 мск). Также следить за ходом поединков главного карда можно на платформах «Окко» и «Кинопоиск» по платной подписке в ретрансляции федерального канала.