Началась трансляция прелимов UFC Fight Night Морено — Эрцег (UFC on ESPN 64). Вечер ММА проходит на «Арене CDMX» в Мехико (Мексика). Основной кард стартует в 2.00 мск.

Результаты противостояний шоу доступны в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию UFC on ESPN 64 в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. На «Матч ТВ» покажут только бои основного карда (с 2.00 мск). Также следить за ходом поединков главного карда можно на платформах «Окко» и «Кинопоиск» по платной подписке (в ретрансляции федерального канала).

В главном бою Брэндон Морено (23-8-2) сойдется со Стивом Эрцегом (13-3). Соглавным событием шоу станет поединок между Мануэлем Торресом (15-3) и Дрю Добером (27-15-0-1).

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