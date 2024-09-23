Турнир UFC Fight Night 243 состоится в субботу, 28 сентября. Вечер ММА пройдет на арене Accor Arena в Париже (Франция). Начало прелимов — в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.

Ивент возглавит поединок в легком весе между бразильцем Ренато Мойкано и француза Бенуа Сэн-Дени. Также состоится бой уроженца Дагестана Нассурдина Имавова против американца Брэндана Аллена. В предварительном карде в октагон выйдет россиянка Дарья Железнякова и аргентинка Айлин Перес.

Основной кард UFC Fight Night 243

Бенуа Сэн-Дени — Ренато Мойкано

Джоандерсон Брито — Уилльям Гомис

Кевин Жуссе — Брайан Баттл

Нассурдин Имавов — Брэндан Аллен

Морган Шаррьер — Эй Джей Каннингем

Предварительный кард UFC Fight Night 243

Мэтт Фревола — Фарес Зиам

Ион Куцелаба — Иван Эрслан

Жермейн Де Рандами — Нора Корнолл

Умар Си — Да Ун Чжун

Боладжи Оки — Крис Дункан

Айлин Перес — Дарья Железнякова

Дэниэл Барес — Виктор Альтамирано

Людовит Клейн — Николас Мотта

Фелипе Лима — Тэйлор Лапилус

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