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Сегодня, 02:00

UFC Fight Night Намаюнас — Кортез и Салихов — Понзиниббио: началась прямая трансляция боев турнира

В Денвере начался Турнир UFC Fight Night Намаюнас — Кортез
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Трэйси Кортез.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC Fight Night Намаюнас — Кортез начался в городе Денвер (штат Колорадо, США) на арене комплекса «Ball Arena». В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся американские представительницы женского наилегчайшего веса — Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез.

Весь турнир можно посмотреть по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 02.00 мск. Поединки основного карда покажут бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 05.00.

Расписание и результаты турнира доступны в материале по ссылке на сайте «СЭ».

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Роуз Намаюнас
Трэйси Кортез
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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