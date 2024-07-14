Турнир UFC Fight Night Намаюнас — Кортез начался в городе Денвер (штат Колорадо, США) на арене комплекса «Ball Arena». В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся американские представительницы женского наилегчайшего веса — Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез.

Весь турнир можно посмотреть по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 02.00 мск. Поединки основного карда покажут бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 05.00.

Расписание и результаты турнира доступны в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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