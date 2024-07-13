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Сегодня, 08:30

UFC Fight Night Намаюнас — Кортез и Салихов — Понзиниббио: расписание и результаты боев карда турнира

Турнир UFC on ESPN 59 начнется в 02.30 мск 14 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Девушка-боец UFC Роуз Намаюнас.
Роуз Намаюнас.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC on ESPN 59 пройдет в ночь на 14 июля в городе Денвер (штат Колорадо, США) на территории комплекса «Ball Arena». Вечер ММА начнется в 02.30 по московскому времени.

В главном событии UFC on ESPN 59 зрителей ждет поединок между американками Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез.

Расписание и результаты боев карда турнира UFC on ESPN 59

Предварительный кард

  • 02:30. Эван Элдер (США) — Дарриус Флауэрс (США)
  • 03:00. Джош Фремд (США) — Андрэ Петроски (США)
  • 03:30. Луана Сантос (США) — Мария Агапова (Казахстан)
  • 04:00. Монтел Джексон (США) — Д'Амон Блэкшир (США)
  • 04:30. Жасмин Джасдависиус (Канада) — Фатима Клайн (США)
  • 05:00. Джошуа Ван (США) — Чарльс Джонсон (США)

Основной кард

  • 05:30. Абдул Разак Альхассан (Гана) — Коди Брандэйдж (США)
  • 06:00. Джулиан Эроса (США) — Кристиан Родригез (США)
  • 06:30. Габриэль Бонфим (Бразилия) — Эндж Луса (Конго-Киншаса)
  • 07:00. Дрю Добер (США) — Джин Силва (Бразилия)
  • 07:30. Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) — Муслим Салихов (Россия): соглавное событие
  • 08:00. Роуз Намаюнас (США) — Трэйси Кортез (США): главный бой

Весь UFC on ESPN 5 можно будет посмотреть по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 02.00 мск. Поединки основного карда покажут бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 05.00.

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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