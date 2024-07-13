Турнир UFC on ESPN 59 пройдет в ночь на 14 июля в городе Денвер (штат Колорадо, США) на территории комплекса «Ball Arena». Вечер ММА начнется в 02.30 по московскому времени.

В главном событии UFC on ESPN 59 зрителей ждет поединок между американками Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез.

Расписание и результаты боев карда турнира UFC on ESPN 59

Предварительный кард

02:30. Эван Элдер (США) — Дарриус Флауэрс (США)

03:00. Джош Фремд (США) — Андрэ Петроски (США)

03:30. Луана Сантос (США) — Мария Агапова (Казахстан)

04:00. Монтел Джексон (США) — Д'Амон Блэкшир (США)

04:30. Жасмин Джасдависиус (Канада) — Фатима Клайн (США)

05:00. Джошуа Ван (США) — Чарльс Джонсон (США)

Основной кард

05:30. Абдул Разак Альхассан (Гана) — Коди Брандэйдж (США)

06:00. Джулиан Эроса (США) — Кристиан Родригез (США)

06:30. Габриэль Бонфим (Бразилия) — Эндж Луса (Конго-Киншаса)

07:00. Дрю Добер (США) — Джин Силва (Бразилия)

07:30. Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) — Муслим Салихов (Россия): соглавное событие

08:00. Роуз Намаюнас (США) — Трэйси Кортез (США): главный бой

Весь UFC on ESPN 5 можно будет посмотреть по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 02.00 мск. Поединки основного карда покажут бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 05.00.

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