UFC Fight Night: смотреть прямую трансляцию турнира 6 августа

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night on ESPN 50 пройдет в ночь на воскресенье, 6 августа. Поединки состоятся в спортивном комплексе «Bridgestone Arena» в городе Нашвилл, штат Теннесси, США. Первый бой начнется около 01:00, а основной кард стартует не ранее 05:00 по московскому времени.

В главном событии вечера сойдутся американцы Кори Сэндхаген и Роб Фонт. Во втором по значимости поединке встретятся бразильянка Джессика Андраде и американка Татьяна Суарес.

Следить за турниром можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Расписание карда и участники доступны на сайте «СЭ».