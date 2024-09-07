В Лас-Вегасе (Невада, США) в ночь с 7 на 8 сентября проходит турнир UFC Fight Night 242 (UFC Vegas 97). В 23.00 по московскому времени на арене «UFC Apex» начинаются бои предварительного карда вечера смешанных единоборств.

В главном бою UFC Fight Night 242 сойдутся бразилец Гилберт Бернс и американец Шон Брэди. В соглавном событии вечера пройдет поединок между бразильянками Джессикой Андраде и Натальей Силва.

Трансляция предварительного карда доступна на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass по платной подписке. Главный кард бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» (и его сайт matchtv.ru), прямой эфир начнется в 02.00 мск 8 сентября.

Следить за результатами турнира UFC Fight Night Бернс — Брэди можно в матч-центре на сайте «СЭ».