UFC Fight Night: время начала и главные бои карда турнира 14 июля

Турнир UFC on ESPN 59 пройдет в ночь с 13 на 14 июля. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Ball Arena» в Денвере (штат Колорадо, США). Начало — в 02.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05.00 мск. В главном событии ивента состоится поединок в наилегчайшем весе между Роуз Намаюнас и Трейси Кортес. «СЭ» публикует главный кард турнира.

Основной кард UFC on ESPN 59

Роуз Намаюнас — Трейси Кортес

Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов

Габриэль Бонфим — Анже Луса

Дрю Добер — Жан Силва

Джулиан Эроса — Кристиан Родригес

Абдул Разак Альхассан — Коди Брандейдж

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