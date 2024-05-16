Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 23:00

UFC Fight Night: время начала и кард турнира 18 мая

В ночь на 19 мая в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Эдсон Барбоза.
Эдсон Барбоза.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Турнир по ММА UFC Fight Night 241 пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь с 18 на 19 мая. В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся представители полусреднего веса — англичанин Лерон Мерфи и Эдсон Барбоза. Турнир начнется в 23.00 по московскому времени.

Поединки основного карда стартуют в 02.00 мск. Предлагаем ознакомиться с основным кардом турнира UFC Fight Night 241. Время начала боев — московское:

Основной кард UFC Fight Night 241

  • 04.00. Эдсон Барбоза — Лерон Мерфи
  • 03.30. Кэллинн Уилльямс — Карлстон Харрис
  • 03.00. Темба Горимбо — Рамиз Брахимай
  • 02.30. Эдриан Яниз — Винисиус Сальвадор
  • 02.00. Луана Пиньеро — Анджела Хилл

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC Fight Night 241. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

Весь турнир UFC Fight Night 241 можно будет посмотреть по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. В прямом эфире и бесплатно поединки вечера ММА в Лас-Вегасе также покажут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Хачанова требуют отстранить от Олимпиады из-за георгиевской ленты
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
В «Авангард» едет знакомый Буше, Радулов в активном поиске, а Кошечкин вернулся в «Магнитку». Главные трансферные новости КХЛ на 16 мая
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
Трансферы вратарей в КХЛ
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Александр Емельяненко: «Готов к разговору с Федором. Мы семья»