UFC готов выплатить 375 миллионов долларов своим бывшим бойцам по антимонопольному иску

UFC согласился выплатить бойцам, ранее выступавшим под эгидой промоушена, 375 миллионов долларов по иску о нарушении антимонопольного законодательства.

Сообщается, что материнская компания UFC TKO Group достигла соглашения с истцами по коллективному иску. Сумма выплаты превышает предложенную компенсацию в размере 335 миллионов долларов, которую судья штата Невада Ричард Франклин Булвэр отклонил в июле.

После подачи заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам UFC опубликовала заявление об урегулировании дела Кунга Ле. Однако второй антимонопольный иск, поданный бывшим бойцом UFC Каджаном Джонсоном, в сообщении не упоминался.

«Мы достигли пересмотренного соглашения с истцами об урегулировании дела на условиях, которые, по нашему мнению, учитывают высказанные судьей Булвэром опасения. Хотя мы считаем, что первоначальное урегулирование было справедливым — мнение, которое разделяют и истцы, — мы считаем, что в интересах всех сторон завершить это судебное разбирательство. Что касается дела Джонсона, то этот процесс находится на очень ранней стадии, и ходатайство об отклонении жалобы все еще на рассмотрении», — говорится в заявлении UFC.

Иск против промоушена был подан в 2014 годом, когда его обвинили в нарушении антимонопольного законодательства: якобы бойцам UFC платили меньше, чем им полагалось, тем самым нанося вред другим промоутерам MMA. В иске также утверждается, что UFC получила несправедливое преимущество в индустрии смешанных боевых искусств за годы антиконкурентной тактики и участвовала «в схеме по приобретению и поддержанию власти на рынке элитных профессиональных услуг бойцов MMA.