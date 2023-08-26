26 августа на «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре состоится турнир UFC Fight Night 225. В главном событии вечера ММА бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй подерется с корейцем Чон Чхан Сон, известный как «Корейский Зомби». Поединки основного карда стартуют в 15.00 по московскому времени. Главный бой ожидается в 17.30 мск.

Главный бой UFC Fight Night 225 покажут на телеканале «Матч ТВ». Видеотрансляция в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass.

В активе Макса Холлоуэя 24 победы и 7 поражений. Последний поединок провел в апреле 2023 года против Арнольда Аллена. В данной схватке американец победил единогласным решением судей.